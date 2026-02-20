Da Aruba una eSim per chi viaggia all’estero: arriva Symyousoon

Aruba entra nel mercato delle eSim. Il noto provider di servizi digitali e in cloud lancia Symyousoon, una soluzione pensata per offrire ai viaggiatori connettività mobile immediata, trasparente e senza vincoli geografici.

Con Simyousoon, la connessione si attiva in pochi passaggi e risulta disponibile in oltre 200 destinazioni. Non è richiesta alcuna scheda fisica e l’utente può continuare a utilizzare il proprio numero per chiamate e WhatsApp, evitando interruzioni.

La soluzione di Aruba prevede piani dati da 1 a 20 GB o traffico illimitato, con durate da 7 a 30 giorni. Il modello punta sulla trasparenza: tariffe note in anticipo, assenza di costi di roaming, monitoraggio dei Giga in tempo reale tramite app e possibilità di ricarica autonoma.

Cuore operativo del servizio è l’app Simyousoon, disponibile per iOS e Android, che consente di gestire l’intero ciclo di vita della eSIM: scelta del piano, configurazione, controllo del traffico residuo e ricarica immediata. L’attivazione è istantanea e il profilo dati si abilita automaticamente all’arrivo nella destinazione selezionata. Inoltre, l’utente ha a disposizione un’assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, accessibile via chat e supportata direttamente dai canali Aruba, per ricevere aiuto in qualunque momento e a qualsiasi latitudine.

“Il mobile è diventato l’infrastruttura centrale della vita digitale, anche quando si viaggia - spiega Gabriele Sposato, direttore marketing di Aruba -. Con Simyousoon intercettiamo questa evoluzione, offrendo una soluzione pensata per chi cerca continuità di connessione, sicurezza e controllo dei costi. È un’estensione naturale del nostro posizionamento verso nuovi scenari di utilizzo e nuovi pubblici, in un mercato sempre più globale, mantenendo i principi che da sempre guidano Aruba: affidabilità, trasparenza e qualità del servizio.”