Delta porta il Wi Fi gratuito anche sui voli internazionali

E’ pronto al decollo anche sui voli internazionali il Wi-Fi gratuito a bordo di Delta Air Lines. E l’Italia sarà tra i Paesi che per primi sperimenteranno il nuovo servizio della compagnia aerea Usa, già utilizzato per le tratte interne degli Stati Uniti. Il debutto è previsto ad agosto e il vettore prevede che entro la fine dell’anno sarà disponibile per la maggior parte dei passeggeri, considerando che il servizio è già attivo su 700 aerei della flotta.

“Con l’introduzione del Wi-Fi veloce e gratuito e le esperienze di volo che esso consente, siamo in grado di soddisfare i passeggeri che viaggiano sia a livello nazionale che internazionale in modi nuovi e immediati - afferma Ranjan Goswami, svp - customer experience design -. La portata con cui stiamo introducendo il Wi-Fi gratuito ai viaggiatori non ha eguali nel settore aereo ed è una testimonianza degli incredibili sforzi dei team Delta di tutta l'azienda che ha saputo gestire con competenza un'implementazione estremamente complessa“.