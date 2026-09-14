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La tecnologia IoT come alleato contro l’overtourism, il caso 1NCE

La tecnologia IoT come alleato contro l’overtourism, il caso 1NCE

L’Internet of Things può essere un valido alleato nella prevenzioen e gestione dell’overtourism, svolgendo un’azione fondamentale nel monitoraggio dei flussi. A esserne convinta 1NCE, azienda specializzata nella tecnologia IoT che segnala come, attraverso sensori e dispositivi connessi, sia possibile raccogliere dati in tempo reale su strade, spiagge, nodi di trasporto, parcheggi, centri storici, spazi pubblici e altre infrastrutture urbane, fornendo informazioni utili per pianificare gli interventi e gestire in modo più efficace la presenza dei visitatori.

“L’Internet of Things - spiega l’azienda - permette di affiancare ai tradizionali sistemi di monitoraggio una raccolta continua di dati provenienti da dispositivi e sensori distribuiti sul territorio. I dati possono essere utilizzati per individuare le aree maggiormente interessate dai flussi, riconoscere schemi ricorrenti e supportare una pianificazione più dinamica dei servizi”.

Si passa, dunque, da informazioni raccolte periodicamente ad altre disponibili in tempo reale, che consentono un monitoraggio continuo e automatizzato dando la possibilità di anticipare situazioni critiche ed effettuare interventi mirati nelle aree maggiormente interessate.

“La nostra piattaforma - conclude l’azienda - consente di raccogliere i dati provenienti dai dispositivi in modo semplice, sicuro e affidabile in oltre 170 Paesi e di trasformarli in informazioni concrete e utilizzabili”.

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