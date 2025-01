Ci pensa Palermo a tenere alta la bandiera dell’Italia nell’elenco delle 25 destinazioni da non perdere quest’anno stilato da Airbnb.

“Il turismo esperienziale - si legge nella nota della piattaforma di prenotazione - continua a crescere e gli insight della piattaforma svelano che molte delle date di ricerca per queste destinazioni coincidono con grandi eventi del 2025, come eventi sportivi, tra cui il football draft di Green Bay (Wisconsin, USA), festival culturali, come la parata del Mardi Gras (Krewe of Southdowns) a Baton Rouge (Louisiana, USA) e la Settimana

Santa a Siviglia, in Spagna”.

Ecco l’elenco delle 25 destinazioni:

- Palermo, Italia

- Puerto Escondido, Messico

- Green Bay, Wisconsin, USA

- Tokyo, Giappone

- Cartagena, Colombia

- Charleston, South Carolina, USA

- La Serena, Cile

- Kyoto, Giappone

- Vancouver, British Columbia, Canada

- Mumbai, India

- Mar del Plata, Argentina

- Hua Hin, Thailandia

- Manly, New South Wales, Australia

- Siviglia, Spagna

- Bad Staffelstein, Germania

- Baton Rouge, Louisiana, USA

- Combloux, Francia

- Chiang Mai, Thailandia

- Cardiff, Galles, Regno Unito

- Les Deux Alpes, Francia

- Whitsundays, Queensland, Australia

- Florianópolis, Brasile

- Houston, Texas, USA

- Brasília, Brasile

- Jacksonville, Florida, USA