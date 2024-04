Si stringe una partnership fra Manet Mobile solutions e Noleggiare per permettere ai clienti del rent a car di noleggiare il dispositivo Manet, assistente digitale in 11 lingue che offre una serie di servizi al viaggiatore.

Fra i servizi, la connessione a internet illimitata, chiamate gratuite e illimitate, contenuti e servizi turistici e un contatto veloce con Noleggiare per un supporto in caso di necessità.

Questa partnership ci permette di ampliare la nostra missione di migliorare l'esperienza di viaggio globale, fornendo agli utenti strumenti innovativi per un viaggio senza pensieri – dice Luca Liparulo, coo di Manet Mobile Solutions -. Il dispositivo Manet rappresenta la nostra visione del futuro del turismo, dove tecnologia e servizio si uniscono per creare esperienze di viaggio senza precedenti.”

L’obiettivo è quello di fornire una tecnologia semplice e conveniente che possa essere impiegata per migliorare l'esperienza di viaggio, rendendola più comoda, informale e piacevole.

“Mettere a disposizione il dispositivo Manet nei nostri uffici di noleggio segna un passo in più nel migliorare il ventaglio di servizi che offriamo ai nostri clienti – dice Paolo Missirlis, coo di Noleggiare -. La nostra priorità è sempre stata quella di fornire un servizio di alta qualità che soddisfi le esigenze in continua evoluzione dei viaggiatori. Crediamo che questa collaborazione con Manet Mobile Solutions rappresenti un passo significativo verso questo obiettivo, offrendo un valore aggiunto unico a chi sceglie Noleggiare.”