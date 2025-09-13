TTG Italia

Quali tecnologie per il turismo b2b di domani? L’indagine RateHawk

Quali tecnologie guideranno il futuro del turismo b2b? Una recente indagine di RateHawk su oltre 1.300 professionisti in Europa, Americhe, Asia e Paesi del Golfo mette in luce priorità e sfide. In Italia, il 44% degli operatori indica come principale ostacolo la crescente aspettativa dei clienti, seguita da concorrenza e mantenimento dei ricavi. Per il 41% la soluzione più richiesta è l’automatizzazione, mentre il 26% punta sul mobile.

“Il settore vive margini ridotti: ogni opportunità di incrementare le commissioni è fondamentale”, spiega Astrid Kastberg, Managing Director di RateHawk, sottolineando come il 33% degli intervistati chieda proprio compensi più alti. La ricerca manuale delle tariffe resta il compito più gravoso (fino al 52% nei Paesi del Golfo, 40% in Europa).

Cresce anche la domanda di IA (34%), soprattutto in Nordamerica e Asia, con differenze generazionali: il 40% dei giovani agenti preferisce soluzioni mobile contro il 28% dei veterani.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana