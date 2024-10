Sabre, accordo con Premier Inn: la piattaforma si arricchisce di 900 hotel

Sabre amplia il portafoglio alberghiero includendo nella piattaforma Content Services for Lodging oltre 900 hotel Premier Inn nel Regno Unito, Irlanda e Germania. Lo sviluppo è frutto di un accordo tra Sabre Corporation e Premier Inn, il più grande marchio alberghiero del Regno Unito, e fa sì che ora siano disponibili, tramite il Gds di Sabre, 85mila camere in Gran Bretagna e Irlanda e altre 10.500 in Germania.

L’integrazione consente alle adv di prenotare le strutture Premier Inn all’interno della stessa piattaforma di altri componenti e servizi di viaggio, semplificando il processo di prenotazione e migliorando l’esperienza di viaggio complessiva.

Oltre ad accedere al vasto contenuto di alloggi di Premier Inn, le agenzie connesse a Sabre beneficiano anche delle capacità avanzate offerte da Lodging AI, alimentato da Sabre Travel AI™. Utilizzando l’apprendimento automatico, questa soluzione analizza le caratteristiche delle strutture, la segmentazione dei viaggi e le preferenze per presentare le opzioni di alloggio più rilevanti, offrendo scelte personalizzate.

“Grazie alla tecnologia di DerbySoft - sottolinea Joe Garrood, direttore commerciale di Premier Inn - siamo riusciti a integrarci direttamente con la piattaforma di alloggi di Sabre. Questo ci permette di garantire che i nostri hotel siano presentati al meglio, consentendo ai nostri ospiti di vivere gli elevati standard di convenienza, servizio e convenienza per cui Premier Inn è conosciuto”.