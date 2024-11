Entra anche nel mondo dei trasporti Scalapay. Prima tappa, in seguito all’accordo siglato con la piattaforma digitale per la mobilità urbana MyCicero, l’accordo con Autoguidovie azienda di trasporti che promuove la mobilità collettiva e sostenibile. Gli utenti potranno così accedere alle soluzioni del buy now pay later per l’acquisto di abbonamenti annuali.

“Scalapay offre prodotti e soluzioni di pagamento differenti non solo per l’acquisto di soggiorni di lunga durata, ma anche per “viaggi” brevi, spostamenti frequenti che attengono alla quotidianità - commenta Matteo Ciccalè, vice president strategic growth -. Siamo felici di supportare l’innovazione di Autoguidovie e facilitare l’esperienza di acquisto di abbonamenti annuali degli autotrasporti”.

Il servizio sarà disponibile per gli abbonamenti Autoguidovie acquistati nelle aree di Pavia e provincia, area cremasca, Monza e provincia, e provincia di Milano.