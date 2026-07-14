Digitalizzazione turistica alla portata di tutti, grazie a Stay Advisor, la nuova web app modulare sviluppata da TravelTech by BC Soft e rivolta a chiunque abbia un prodotto o un’offerta di valorizzazione territoriale. Dalle piccole strutture ricettive ai provider di esperienze, dai tour operator alle agenzie di viaggi e agli enti pubblici, Stay Advisor è accessibile senza download, senza necessità di creazione e registrazione di account, ma richiede appena un semplice QR code o una landing page wi-fi che reindirizzano immediatamente a reti di servizi, contenuti e comunicazioni.

“Oggi la digitalizzazione non è un lusso, ma una necessità - spiega Paola Recchi, digital transformation advisor BC Soft -, eppure sono ancora troppe le realtà turistiche che non dispongono di sufficienti fondi o competenze per dare visibilità alla propria offerta in modo strutturato, non dispersivo e, soprattutto, data driven. In Italia fioriscono ogni giorno pmi capaci di individuare prodotti di notevole originalità, così come esistono Comuni, Province o Consorzi territoriali che custodiscono straordinari tesori culturali e naturalistici, senza tuttavia riuscire a raggiungere un ampio pubblico. Stay Advisor è la risposta digitale che punta a colmare proprio questo vuoto di mercato”.

Fra i primi a cogliere la nuova opportunità, oltre a Consorzio Cilento in Rete e Dapro Viaggi, Amalfi Coast Cruise Terminal - Port of Salerno: esempio ideale di hub in grado di indirizzare consistenti flussi turistici internazionali non solo verso le destinazioni più popolari della costa campana, ma anche nelle località più remote e tipiche dell’entroterra, mettendone a sistema l’offerta attraverso l’apposita RoomLake ed evitando di perdere clienti laddove si verifichino casi di overbooking.