StayAdvisor, una landing page per riunire strutture, servizi e territori

TravelTech by BC Soft introduce il modulo Landing Page della web app StayAdvisor, pensato per hospitality, property manager, consorzi, DMO e operatori turistici che vogliono riunire la propria offerta attraverso un unico link o QR Code.

La funzionalità, che l’azienda presenterà a TTG Travel Experience, permette di creare pagine digitali territoriali o tematiche, integrabili nei siti esistenti e nelle campagne online e offline, senza necessità di sviluppare un nuovo sito o avere competenze tecniche.

Gli operatori, così, possono organizzare e personalizzare gli spazi. Il modulo può essere utilizzato, per esempio, da tour operator, provider di escursioni e organizzatori di attività ed esperienze, come punto di accesso unico per presentare attività, informazioni operative, punti vendita, prenotazioni e acquisti relativi a diverse sedi o destinazioni.