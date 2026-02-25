Fine caos a Babele, potremmo dire. La traduzione simultanea multilingue è ormai una realtà, grazie a strumenti potenziati dall’intelligenza artificiale, che abbattono le barriere linguistiche e permettono di aprirsi ai mercati globali, soprattutto per un segmento come il travel, di natura portato a dialogare oltre i confini linguistici.

Un device per le guide

Un moltiplicatore di opportunità per i viaggi e le visite guidate. Così descrive Vox Aura Samanta Tata, director of business development Italy and destination pass solutions di Vox Group, società di Roma che da 25 anni lavora nel travel tech con particolare esperienza nel guiding. Parliamo di un nuovo dispositivo che offre traduzioni audio in tempo reale in oltre 50 lingue, trasmesse direttamente ai dispositivi radio Vox. “Accessibilità e inclusività” sono le parole usate anche da Andrea Carlo Cecconi, head of product, “il nostro algoritmo proprietario che sfrutta l’intelligenza artificiale permette a molte più persone di usufruire della stessa guida. Per i nostri partner, questo significa un’espansione immediata del mercato, potendo accogliere persone potenzialmente prima escluse perché non si riusciva banalmente a formare un gruppo abbastanza numeroso o a reperire una guida che parlasse proprio la loro lingua”.

Con una rete operativa in 150 Paesi Vox Group ha lanciato Vox Aura ascoltando le esigenze degli storici partner (tour operator, compagnie di crociera, musei, attrazioni e destinazioni turistiche) e, come aggiunge Tata, “le potenzialità di Vox Aura sono infinite. Pensate alla possibilità di mettere su diversi canali non solo lingue diverse, ma anche, ad esempio, un racconto specifico per i bambini che visitano un museo o una città coi genitori. O ancora, sul bus, treno o aereo, chi desidera ascolta la guida parlare, gli altri le notizie o la musica”.

Ponte fra culture

Airbnb e Skyscanner sono solo due dei brand di punta in ambito turismo che, invece, si sono affidati a Translated, società di Roma fondata nel 1999 dall’informatico italiano Marco Trombetti e dalla linguista francese Isabelle Andrieu (fatturato registrato nel 2024: 71 milioni di euro). Chiunque oggi, in tutto il mondo, consulti il sito di Airbnb e Skyscanner nella propria lingua lo fa con un intermediario invisibile: si chiama Lara ed è il traduttore basato su IA di Translated, che supporta 200 lingue.

A gestire i clienti aziendali nella sede all’Eur c’è Claudia Di Lorenzo, director of enterprise growth, lei stessa interprete e traduttrice. “Il turismo è un segmento strategico - esordisce -, oltre alle due aziende citate lavoriamo con altre piattaforme e Ota. Tutti sono casi particolari perché il turismo ha la caratteristica intrinseca di interagire con molte lingue e culture diverse. Lara e il nostro approccio di traduzione ben si sposano con questa esigenza: noi adattiamo i contenuti ai pubblici locali, ovvero ci occupiamo di localizzazione”. La localizzazione è un processo di adattamento culturale di un prodotto o servizio per un mercato specifico. La traduzione è una sua componente fondamentale, ma non sufficiente: la localizzazione va oltre, modificando testi, immagini, formati (date, valute, unità di misura) e riferimenti culturali per far sentire il prodotto ‘nativo’ e familiare al pubblico di destinazione, non solo comprensibile.

“L’efficienza di Lara ha permesso a queste piattaforme di espandersi in modo incredibile in molti Paesi, con una velocità e dei budget che non sarebbero stati possibili con una traduzione fatta da esseri umani” continua Di Lorenzo.

Il segmento Mice

I californiani di Wordly, società fondata nel 2017, si occupano sempre di traduzione simultanea, ma si muovono nell’ambito delle conferenze internazionali (con particolare esperienza in ambito medico), diventando partner particolarmente strategici per chi lavora nel segmento Mice.

Il loro software fornisce traduzioni simultanee multilingue - per oltre 60 idiomi - e trascrizioni del parlato, tramite gli smartphone dei partecipanti. L’interpretariato in tempo reale di Wordly è particolarmente flessibile per quanto riguarda i registri e il vocabolario. Prima di un determinato evento (un convegno religioso, una conferenza medica, legale o di altro genere) è possibile richiedere di aggiornare un certo vocabolario o inserire traduzioni specifiche (nomi di brand o di persone da non tradurre o tradurre in modalità fissa).

