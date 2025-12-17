Qualcosa del genere si era visto solo in vecchi film di fantascienza: dispositivi che consentivano di rilevare l’audio in una lingua ed emettere la corrispondente traduzione in un altro idioma. Di fatto, dei ‘traduttori istantanei’.

Ma ciò che fino a poco fa era solo un gadget immaginifico (e dal funzionamento mai chiarito nei dettagli) ora potrebbe essere realtà. E soprattutto essere disponibile su qualunque smartphone.

Oltre i limiti

Google sta infatti portando avanti le funzionalità di traduzione di Gemini all’interno di Google Translate per consentire allo storico traduttore di superare i limiti dei vecchi sistemi e fornire un servizio decisamente più accurato che vada oltre logiche strettamente meccaniche.

Una traduzione, infatti, non deve limitarsi a ricalcare le parole e la grammatica: per essere affidabile deve fornire l’equivalente più preciso possibile delle intenzioni iniziali del parlante, tenendo conto del tono, delle sfumature e del registro del parlante. Senza contare i cosiddetti ‘modi di dire’, le espressioni popolari o i diversi ‘slang’ o viarazioni dialettali. L’obiettivo è fornire traduzioni “più intelligenti e naturali”, come si legge nell’articolo pubblicato sul blog di Google.

“A partire da oggi, Google Traduttore utilizza le funzionalità avanzate di Gemini per migliorare le traduzioni di frasi con significati più sfumati, come idiomi, espressioni locali o slang” afferma Big G. Che aggiunge: “Questo aggiornamento è disponibile da oggi negli Stati Uniti e in India e consente di tradurre dall’inglese a quasi 20 lingue, tra cui spagnolo, hindi, cinese, giapponese e tedesco, nell’app Traduttore (Android e iOS) e sul web”. E il servizio si sta estendendo in 20 nuovi Paesi tra cui Germania, India, Svezia e Taiwan. In arrivo anche la funzionalità per tradurre dall’italiano all’inglese.

Traduzione immediata in cuffia

Il tutto sarà disponibile tramite l’audio dei propri smartphone, rendendo l’esperienza ancora più fluida: “che tu stia cercando di sostenere una conversazione in un’altra lingua - si legge ancora sul blog -, ascoltare un discorso o una lezione mentre sei all’estero o guardare un programma TV o un film in un’altra lingua, ora puoi indossare le cuffie, aprire l’app Traduttore, toccare ‘traduzione in tempo reale’ e ascoltare una traduzione in tempo reale nella tua lingua preferita”.