Un unico ecosistema per il travel: a TTG debutta Siap Suite

Un’unica suite che copre le quattro aree del settore: agenzie di viaggi, tour operating, Mice e business travel. A presentarla in anteprima a TTG Travel Experience è Siap, software house del Gruppo S4BT, che firma la sua Siap Suite in cui ogni prodotto funziona da solo, ma dialoga in modo nativo con gli altri e resta aperto all’integrazione con software esterni.

“Un anno fa, alla nostra convention, avevamo annunciato un cambiamento strutturale. Oggi ne mostriamo il risultato - afferma Davide Rosi, ceo di Siap -. Per restare rilevanti nel travel non bastano buoni software: serve un ecosistema che si evolva insieme alle aziende che lo usano. Il Gruppo S4BT ci ha dato scala, competenze e tecnologia per accelerare, senza perdere i quarant’anni di conoscenza del mercato italiano che Siap ha costruito. Quello che presentiamo al TTG è un primo passo, non un punto di arrivo”.

Le quattro aree della Suite sono costruite ciascuna sul proprio segmento e, allo stesso tempo, capaci di dialogare con le altre. Nelle agenzie di viaggi il gestionale Atlante Plus® completa il percorso di redesign sostituendo le schermate AS400 con interfacce veloci e intuitive. Globo è stato riscritto da zero per seguire anche le agenzie che disintermediano e costruiscono pacchetti su misura. Il modulo Mice per meeting, eventi e congressi è stato ridisegnato con nuova UX e con funzionalità avanzate. Sul business travel, infine, l’intera architettura è stata ricostruita. “Il mercato è cambiato: le agenzie affiancano sempre più spesso all’intermediazione la costruzione di pacchetti e viaggi su misura - spiega Marco Temporali, sales manager di Siap -. Per questo abbiamo ripensato Globo su tre livelli - Easy, Plus e Pro -, così da seguire l’agenzia mentre cresce: da chi inizia a fare preventivi personalizzati fino a chi gestisce produzione a scala, listini stagionali e allotment. E per chi è già nostro cliente le novità arriveranno in modo graduale, senza stravolgere il lavoro di tutti i giorni”.

“Su Globo Pro introdurremo un motore di ricerca visuale per cercare e prenotare hotel, voli, treni, navi e auto e comporre il pacchetto senza uscire dal preventivo - aggiunge Gianluigi Nigra, software product manager Mice e Globo -. E sul Mice abbiamo automatizzato iscrizioni e prenotazione dei servizi togliendo un enorme lavoro manuale a chi organizza eventi con centinaia di partecipanti”. Per il business travel, invece, Siap ha ricostruito l’impianto da zero, con un’architettura a microservizi. “Su un sistema nato per un altro contesto si può solo continuare ad aggiungere funzioni, e non era la strada che volevamo prendere - dice Umberto Ghio, cto dell’azienda -. Oggi ogni modulo è un componente indipendente, che si integra con quello che il cliente già usa: Gds, altri gestionali, email. Nora segue la stessa logica: nei prossimi mesi diventerà un assistente a supporto di tutta la Suite”.

Al terzo anno di sviluppo, Nora arriva al TTG dopo la presentazione al Bts di Londra. In fiera se ne vedrà una prima applicazione nel BT Core: con pochi comandi in linguaggio naturale l’operatore potrà creare una trasferta, modificare un’anagrafica o gestire la corrispondenza con un cliente. In arrivo anche una nuova app per il viaggiatore, con i documenti disponibili anche offline, e un lavoro sul post-vendita per la retention dell’agenzia.