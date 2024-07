Una nuova sede per Scalapay: la fotogallery dell’headquarter di via Nervesa 21

Un nuovo headquarter per Scalapay. L’azienda specializzata nel Bnpl alza il velo sui suoi uffici di via Nervesa 21, a Milano.

Distribuita su due piani, la nuova sede di Scalapay sorge nel green building Nervesa 21. La società di costruzioni Agilité ha curato il fit-out dell’hub, mentre il design porta la firma dello studio DWA.

Nel primo piano l’area (di 500 mq) è stata organizzata per accogliere una zona di ricevimento, spazi comuni e un’area polifunzionale disponibile per tutti. Questo livello include un ingresso principale con reception, sale riunioni, un ampio open space con una cucina attrezzata adiacente e una zona break. Nel piano è presente anche un’’arena’, uno spazio modulabile ad anfiteatro adatto per riunioni, eventi aziendali e per la socializzazione del personale.

Il secondo piano (1000 mq), invece, è dedicato principalmente alle attività operative, con aree di lavoro open space che riflettono la disposizione del primo piano e sono affiancate da uffici sia aperti che chiusi. Specifici dipartimenti sono stati collocati in spazi più riservati per garantire la privacy dei lavoratori, mentre altre attività si distribuiscono in un vasto open space, evidenziando una concezione dello spazio di lavoro orientata alla flessibilità e alla collaborazione.