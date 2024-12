Meta ha annunciato la cessazione del supporto di WhatsApp per diversi smartphone a partire dal prossimo 1 gennaio.

Lo stop della celebre app di messaggistica riguarderà alcuni telefoni Android usciti tra il 2012 e il 2013 di brand come Samsung, Motorola, HTc e Lg. In particolare, non saranno più supportati i telefoni con Android 5 o precedenti in quanto, come precisa ilsole24ore.com, non sarebbero più in grado di garantire gli standard di sicurezza.