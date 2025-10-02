Zucchetti al TTG di Rimini con le novità ZPay e ZMice

Sarà ZPay, il servizio fintech di Zucchetti che rivoluziona la gestione degli incassi, la principale novità che verrà presentata a TTG Travel Experience da Zucchetti. Una partecipazione per mostrare al trade il suo ecosistema di soluzioni: PMS, CRS, RMS, strumenti di digital marketing, kiosk per check-in e check-out self-service, fino a sistemi di pagamento digitali e integrati.

“Con ZPay potremo offrire ai nostri clienti una piattaforma Zucchetti completamente integrata per i pagamenti digitali, comprensiva dei nostri software gestionali, POS e servizi finanziari, per semplificare e rendere più sicuri gli incassi – spiega Angelo Guaragni, amministratore Zucchetti Hospitality -. Cominciamo con il dire che si può avere un unico POS per tutto: carte di credito e debito, wallet digitali, buoni pasto, gift card e pagamenti contactless, con accredito su più conti correnti”.

Altra new entry sarà ZMice, la piattaforma verticale Zucchetti dedicata alla gestione di strutture con grandi spazi congressuali, sale meeting ed eventi. Integrata ai PMS Zucchetti, ZMice permette una gestione centralizzata e intuitiva di ogni fase.