3A Tours, festeggiati a Roma i vent’anni di attività

Nato nel 2004 come tour operator che offriva soprattutto crociere sul Nilo, con gli anni la 3A Tours si è specializzato nelle forniture di viaggi e servizi per i dipendenti di grandi società sia pubbliche che private, affermandosi come uno dei principali fornitori turistici italiani nel campo delle grandi utenze. Il t.o. ha dunque festeggiato il traguardo dei 20 anni di attività con una festa a Villa Miani a Roma. Un’occasione per i founder Giulia e Luca Bondi per incontrare circa quattrocento invitati, tra collaboratori e fornitori.

“Vent’anni di attività sono un grande traguardo - hanno fatto sapere dal t.o. romano -, ma anche un punto di ripartenza dopo gli anni difficili del Covid”.