A caccia di eclissi con Holland America

In crociera a caccia di eclissi. Holland America Line lancia una nuova serie di itinerari che porteranno gli ospiti di assistere a straordinari eventi solari da diverse zone d’Europa.

“Dopo l’entusiasmo e il successo delle nostre crociere con eclissi del 2024, sapevamo che i nostri ospiti erano alla ricerca di ulteriori opportunità per ottenere un posto in prima fila per alcuni degli spettacoli naturali più speciali al mondo”, ha spiegato Beth Bodensteiner, responsabile commerciale di Holland America Line. “Il nostro team ha messo insieme una serie di crociere che non solo soddisfano questo desiderio, ma offrono anche agli ospiti un’esplorazione approfondita di destinazioni entusiasmanti e l’esperienza di bordo premium per cui siamo noti”.

Coloro che sceglieranno questa gamma esclusiva di itinerari potranno inoltre godere dell’opportunità di entrare in contatto con esperti, nonché di partecipare a laboratori e attività a tema.

Secondo quanto anticipa traveldailynews.com, tre navi della flotta saranno posizionate sotto il percorso della totalità per l’eclissi solare totale del 12 agosto 2026. Oosterdam permetterà di assistere all’eclissi al largo della costa orientale della Spagna; e, invece, Nieuw Statendam esplorerà l’Europa settentrionale, navigando al largo della costa occidentale dell’Islanda per l’eclissi. Sarà inoltre possibile navigare a bordo di Zuiderdam per il famoso Voyage of the Vikings e assistere così all’eclissi solare.