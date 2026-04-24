A Master Explorer la gestione del business travel della Società Dante Alighieri

Sarà Master Explorer a gestire i servizi di business travel della Società Dante Alighieri, istituzione culturale fondata nel 1889 e oggi presente in tutto il mondo con una rete di comitati dedicati alla diffusione della lingua e della cultura italiana.

“Accompagnare un’istituzione che rappresenta l’Italia nel mondo è per noi una grande responsabilità - commenta Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer -. Metteremo a disposizione un servizio dedicato, efficiente e costruito su misura, garantendo supporto costante e soluzioni di viaggio ottimali per le attività culturali e istituzionali della Società”.

L’incarico arriva al termine di una procedura competitiva che porterà alla definizione di un accordo quadro pluriennale; il servizio fornito riguarda l’organizzazione e la gestione dei viaggi istituzionali della Società e delle sue collegate. Master Explorer garantirà la completa operatività delle trasferte occupandosi di biglietteria, ospitalità, mobilità e assistenza durante missioni, eventi e iniziative culturali, assicurando un supporto continuativo e un coordinamento dedicato in ogni fase del viaggio.

Pur essendo un ente del Terzo Settore e non rientrando nel perimetro del Codice degli Appalti Pubblici, la Società Dante Alighieri ha scelto di ispirarsi ai principi europei di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, adottando un regolamento interno che richiama i valori della direttiva UE 2014/24. Una scelta che conferma l’attenzione dell’istituzione verso processi chiari, aperti e orientati alla qualità del servizio.