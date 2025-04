A Msc la gestione del terminal crocieristico del porto di Ancona

Sarà Msc a gestire per i prossimi 35 anni, il terminal crocieristico del molo 15 del porto di Ancona. La gara si è chiusa a metà marzo e gli esiti sono ancora in corso, ma non dovrebbero esserci sorprese.

Il 2025 sarà un anno di passione per il settore in città, visto le condizioni dell’attuale terminal, totalmente inadeguato a sostenere l’attuale transito, compresi i traghetti. Il nuovo terminal, a forma di ali di gabbiano e che sarà comunque transitorio in attesa dello spostamento definitivo, sarà pronto solo per il 2026.

Intanto la stagione crocieristica, che ad Ancona è appena partita, ne soffre e quest’anno prevede 41 attacchi complessivi, 15 in meno del 2024.

Roberto Saoncella