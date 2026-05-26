A tu per tu con le agenzie: Mapo Travel investe sul Giappone

“Per Mapo World, il brand Mapo specializzato nel lungo raggio, il Giappone rappresenta la prima destinazione in termini di fatturato. Un risultato raggiunto con il lavoro dei nostri product specialist, in grado di costruire viaggi sartoriali”. Fabrizio Celeghin, direttore commerciale di Mapo Travel, riassume con queste parole la valenza che, per il tour operator, hanno gli agenti di viaggi. E proprio a loro è dedicato l’incontro previsto a Venezia giovedì 28 maggio, che riunirà oltre 50 dettaglianti in un workshop organizzato insieme a Jnto, l’ente nazionale del turismo giapponese.

Per Mapo Travel il Giappone è una destinazione in forte crescita, che segna un importante +35% di fatturato rispetto all’anno precedente. “Un risultato possibile solo grazie al confronto continuo con gli agenti di viaggi, i professionisti che presentano fattivamente il prodotto ai viaggiatori” aggiunge Celeghin. Durante il workshop dedicato al Giappone gli agenti di viaggi vivranno una serie di esperienze immersive nella cultura del Paese, tra cui la cucina giapponese e la cerimonia del tè.

“L’obiettivo - aggiunge la general manager di Mapo Travel Barbara Marangi - è formare i nostri agenti partner sulla destinazione puntando su un turismo diverso, curato in ogni particolare, vissuto anche con l’ausilio di un assistente, un “amico” che parla italiano e che accompagnerà gli ospiti alla scoperta di angoli di Giappone inaspettati. Accanto al nostro viaggio di gruppo con accompagnatore di novembre siamo già pronti a uscire con la programmazione delle partenze con accompagnatore per il 2027”.

Nel suo continuo roadshow che attraversa tutta l’Italia, Mapo Travel ha incontrato nei giorni scorsi gli agenti di viaggi della Campania in provincia di Napoli in un evento dedicato al Perù, in collaborazione con Air France-Klm.

“Anche l’America Latina, e il Perù in particolare, ci sta dando molte soddisfazioni in termini di richieste e di vendite. La nostra rete commerciale è sempre più capillare e gli incontri sul territorio si moltiplicano. Tra i punti più apprezzati dagli agenti troviamo il supporto continuo sia in fase di vendita che nel post vendita, l’esperienza dei nostri specialisti di prodotto, l’assistenza h24 gestita internamente da Mapo” conclude Celeghin.