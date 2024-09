ACI bluteam: successo per il terzo GP Travel Club

Terza edizione di successo del ‘GP Travel Club’, l’evento organizzato da ACI blueteam per i suoi top client, tenutosi a Monza in occasione della 95° edizione del Gran Premio d’Italia.

Anche quest’anno il GP Travel Club si è confermato per i partecipanti un’esperienza indimenticabile, in particolare grazie alla location: la torretta a tre piani, situata a ridosso della prima variante e in una posizione perfetta per ammirare frontalmente la partenza e l’arrivo della gara. Questo punto strategico ha permesso agli ospiti di godere di una visibilità eccezionale su tutta la pista.

“Siamo alla terza edizione del GP Travel Club – ha spiegato Alfredo Pezzani, chief business officer ACI blueteam –, un format che sta riscontrando grande successo e che, di anno in anno, cerchiamo di migliorare introducendo sempre più novità esclusive. Quest’anno, una su tutte, è stata la nuova area hospitality, che ha permesso di realizzare momenti di confronto e condivisione con i nostri top client in uno spazio esclusivo e in linea con il nostro target, inserendosi allo stesso tempo nell’atmosfera di uno degli eventi sportivi italiani più importanti”.

L’area hospitality di oltre 250 metri quadri situata fronte pista ha offerto agli ospiti un ambiente confortevole per seguire il Gran Premio e un luogo ideale per condividere momenti significativi in un contesto di alto livello. Un’area che si è integrata con l’atmosfera tecnica della Torre. Il primo giorno è stato completamente dedicato allo staff di ACI blueteam, con attività di condivisione interna, per poi assistere insieme alle prove libere della competizione. I partner di questa giornata di apertura sono stati Air China, Sncf Voyageurs e BWH Hotels Italia per i marchi WorldHotels, Best Western e SureStay. Il secondo e terzo giorno, sono stati invece riservati a 160 tra i top client della travel management company. Silver Sponsor dell’evento sono stati: Starhotels LimoLane e Hilton, mentre Turkish Airlines è stato Gold Sponsor.