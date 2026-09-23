Adalte, l’offerta della piattaforma cresce con tre nuovi fornitori

Cresce il portfolio di fornitori di Adalte. La piattaforma include ora le proposte di Planet Tours Dmc, azienda specializzata sull’Egitto, di Meridian Tours, Dmc e tour operator specializzato sulla Turchia; e dell’operatore greco Athens Express.

La proposta di Planet Tours Dmc sull’Egitto combina la programmazione classica con proposte meno note ed esperienziali, come le spedizioni nel deserto. Inoltre, la Dmc porta con sé plus quali una flotta di oltre 80 veicoli e la proprietà/gestione della Esmeralda Nile Cruises. “Siamo molto soddisfatti di aver intrapreso questa collaborazione con Adalte”, afferma Nicole Wallbridge, sales director product management di Planet Tours DMC. “Siamo convinti di aver trovato finalmente il partner perfetto che ci aiuterà a proseguire nelle vendite online”.

Per Meridian Tours “la partnership con Adalte segna un importante traguardo per la nostra realtà, sia in termini di investimenti tecnologici che in innovazione - spiega Aslan Levanta, co-fondatore e general manager di Meridian Tours -. Adalte è infatti in grado di supportarci in aspetti quali efficienza, flessibilità e servizi ad hoc per i nostri partner internazionali, con un occhio di riguardo però sempre attento alla promozione della Turchia nei mercati globali”.

Athens Express “ha scelto Adalte per potenziare uno strumento digitale modulabile che ottimizzi le operazioni, migliori le costumer experience e alimenti la crescita senza il peso di complessità aggiuntive. Grazie a forti basi digitali - spiegano dall’azienda -, Athens Express è pronto a disegnare il future del destination management in Grecia, mixando competenze locali con innovazione digitale così da fornire esperienze uniche per i viaggiatori e per i travel partner. Con Adalte al nostro fianco, la strada è ricca di opportunità”.