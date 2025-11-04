Adalte rafforza la collaborazione con t.o. e partner tecnologici

Evoluzione per Adalte: la piattaforma ha inserito una nuova funzionalità con la quale i tour operator potranno proporsi come rivenditori dei tour dei Dmc partner di Adalte e caricare anche i loro pacchetti esclusivi per ampliare e massimizzare la loro distribuzione verso i network e le agenzie più evolute dotate di tecnologie collegate.

L'introduzione di questa funzionalità segna un cambio di paradigma per Adalte, che da piattaforma di sourcing e acquisto di pacchetti Dmc si trasforma in un marketplace a 360 gradi. “Consentire ai t.o. di aggregare e rivendere i tour dei Dmc e, se desiderano, caricare i propri pacchetti risponde a una duplice esigenza del mercato - spiega Davide Galleri, ceo di Adalte -. In primo luogo, permettiamo ai t.o. che collaborano con noi di arricchire il flusso di tour che possono vendere sui propri siti e su quelli dei loro partner anche con i loro prodotti esclusivi, ad esempio con volo o creati da loro, che prima spesso non potevano mettere in vendita con le stesse modalità. Inoltre, offriamo a tutti coloro che preferiscono lavorare senza rischio di cambio valutario e, attraverso un partner affidabile italiano a loro scelta, la possibilità di vendere i tour dei nostri Dmc online”.

In questo scenario, le collaborazioni con i portali dei network più importanti e l'integrazione con tecnologie che supportano le agenzie più intraprendenti nella vendita online acquisiscono un significato particolare. Sempre più network, realtà agenziali e piccoli operatori utilizzano infatti tecnologie che rendono facile, veloce e sicuro vendere online.

“Riteniamo che offrire ai tour operator la possibilità di diventare aggregatori di tour per quelle agenzie che, altrimenti, non potrebbero avere il prodotto dei nostri fornitori all’interno dei loro sistemi, sia la giusta evoluzione per continuare a espandere la distribuzione dei Dmc che lavorano con noi, in maniera organica e rispettosa della filiera” conclude Davide Galleri.

Questa evoluzione strategica porterà vantaggi significativi a numerosi partner di Adalte. Tra i principali beneficiari figurano i clienti di specifici partner tecnologici che, fino ad oggi, non avevano accesso diretto ai prodotti dei Dmc. Partner Solution, società del gruppo Dylog Buffetti specializzata per il settore turistico, rappresenta un partner chiave in questo contesto: fornisce infatti i propri servizi software a oltre 1.400 professionisti italiani del settore, tra agenzie di viaggi e tour operator, ed è riconosciuta come un'organizzazione all'avanguardia nella creazione di tecnologie intuitive e accessibili.

“L’integrazione con la piattaforma Adalte ha avuto un effetto immediato e tangibile sull’aumento delle vendite dei primi operatori che hanno attivato la connessione - dice Alessandro Scotto, responsabile commerciale booking systems di Partner Solution -. Con questa importante sinergia tecnologica, gli operatori hanno registrato un incremento rilevante del fatturato relativo ai tour, velocizzando e automatizzando al tempo stesso le operazioni di booking e di gestione amministrativa, grazie anche all’integrazione con il sistema gestionale SferaNET, oggi tra i più utilizzati da Adv/T.o. in Italia”.