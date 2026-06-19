Adalte sbarca nel Regno Unito, presentazione ufficiale al prossimo Wtm

Adalte sbarca nel Regno Unito. L’azienda ha recentemente firmato un nuovo accordo di rappresentanza con l’obiettivo di ampliare il proprio raggio d’azione e di accreditarsi come la piattaforma di distribuzione elettronica di riferimento per circuiti e pacchetti turistici anche nei Paesi di lingua inglese, partendo proprio dal mercato Uk L’accordo si aggiunge a quelli già attivi in Italia, Spagna e Sud America.

L’offerta dei Dmc partner di Adalte include già soluzioni dedicate ai mercati anglosassoni, ma grazie all’operazione il prodotto sarà rafforzato ulteriormente in modo graduale. “Il prodotto andrà ampliato e migliorato, come sempre avviene quando entriamo in contatto con i grandi distributori di mercati per noi nuovi - spiega il ceo Davide Galleri -. Le esigenze dei tour operator sono variegate e variano da mercato a mercato, solo con il tempo potremo soddisfare appieno la domanda che stimoleremo non appena il mercato conoscerà la nostra soluzione innovativa. Il mercato fa girare dei numeri enormi, per cui siamo curiosi ed entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo, che sicuramente ci permetterà di crescere molto”.

L’azienda si presenterà ufficialmente al mercato Uk alla prossima edizione del WTM London, con un evento realizzato in collaborazione con Repayd, nuovo partner per i pagamenti online.“In un periodo di forte complessità per il settore e per molti dei nostri partner nel Medio Oriente, e non solo, siamo felici di poter dare ai fornitori con prodotto in lingua inglese un’opportunità di vendita aggiuntiva su un mercato che, di fatto, è il secondo più grande d’Europa”, conclude Galleri.