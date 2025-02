Adventures by Disney, nuova crociera fluviale nel sud della Francia

Adventures by Disney offrirà un nuovo itinerario di crociera fluviale nel sud della Francia a partire dal 2026. Le prenotazioni, come riporta Travelweekly, si apriranno il 10 febbraio per i precedenti ospiti di Adventures by Disney e il 12 febbraio per il pubblico in generale.

La crociera salperà sul Rodano da Lione a bordo dell’AmaKristina, gestita da AmaWaterways. Disney offrirà cinque date di partenza, tra cui una solo per adulti.

L’itinerario di otto giorni fra Lione e Provenza condurrà gli ospiti in un tour del fiume con un pizzico di magia Disney. Ad esempio, un tour enogastronomico di Lione presenterà una narrazione ispirata a Ratatouille.

Le attività includono intrattenimenti pensati per i bambini, tra cui un corso di preparazione del cioccolato, una degustazione di succhi di frutta e un laboratorio ispirato alle pitture rupestri paleolitiche.

Ogni viaggio sarà guidato da accompagnatori formati da Disney e includerà esperienze immersive a Lione, Tournon, Viviers, Avignone, Arles e Marsiglia. Gli ospiti avranno l’opportunità di visitare vigneti, conoscere l’industria della seta di Lione, esplorare la grotta di Aven d’Ornac e visitare una fabbrica di cioccolato.

Altri punti salienti dell’itinerario includono la visita all’antico Pont du Gard, patrimonio dell’umanità Unesco; un giro sullo storico Train de l’Ardeche lungo la linea ferroviaria Vivarais; l’apprendimento del gioco della pétanque francese nel villaggio medievale di Viviers.

La prima partenza è prevista per il 4 giugno 2026.