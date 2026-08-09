AE Expeditions introduce le Spedizioni Culturali in Europa

Si aprono le prenotazioni per la stagione 2028 di AE Expeditions nell’emisfero settentrionale. Le navi effettueranno 29 partenze per spedizioni in 20 Paesi e territori e con l’introduzione di sette nuovissime Spedizioni Culturali.

La stagione comprende 16 Spedizioni Polari, sei Spedizioni di Scoperta e, appunto, sette Spedizioni Culturali, con tappe in 161 porti unici tra Artico, Europa e America Centrale.

Le Spedizioni Culturali segnano un nuovo capitolo per AE Expeditions, portando la tradizione trentacinquennale di esplorazione della compagnia oltre le regioni polari, verso alcune delle coste più affascinanti d’Europa dal punto di vista culturale e storico.

Pensati per viaggiatori curiosi che desiderano andare oltre i luoghi più famosi, questi viaggi sfruttano la libertà offerta dalle piccole navi per combinare siti culturali iconici con destinazioni meno conosciute e autentiche esperienze locali. A bordo, storici, archeologi, naturalisti ed esperti locali daranno vita a ogni destinazione, mentre le esperienze “Your Choice” permetteranno ai viaggiatori di personalizzare le giornate in base ai propri interessi.

“Le Spedizioni Culturali ampliano le possibilità del viaggio d’esplorazione, rimanendo fedeli a tutto ciò che AE Expeditions rappresenta: navi di piccole dimensioni, interpretazioni di esperti, scoperte autentiche e connessioni con i luoghi che visitiamo - dichiara Justin Ewin, responsabile globale del prodotto di Aurora Expeditions -. Portano lo spirito pionieristico di AE Expeditions in destinazioni ricche di storia, tradizione e carattere locale, invitando i viaggiatori ad andare oltre i monumenti e a scoprire le persone e le storie che hanno plasmato ogni luogo. Che si tratti di esplorare un sito archeologico, assaggiare la cucina regionale o incontrare artigiani locali, questi viaggi sono pensati per creare connessioni più ricche e memorabili.”

Il programma inaugurale presenta sette itinerari completamente nuovi che spaziano tra le Isole Britanniche, l’Irlanda, il Mediterraneo, la costa atlantica europea e la Scandinavia. In particolare, nel Mediterraneo il viaggio ‘Da Valletta a Lisbona: Il Mediterraneo: Oltre le Icone’ porterà gli ospiti anche in Italia, con la Valle dei Templi in Sicilia, i mercati di Palermo, la costa della Sardegna.

La programmazione prevede anche una serie di esperienze ‘Your Choice’: si tratta di 37 esperienze di arricchimento culturale, con le quali i partecipanti potranno esplorare temi come Sapori Locali, Arte e Artigianato e Siti Patrimonio dell’Umanità Unesco. Saranno 46 invece le esperienze di scoperta selvaggia e immersiv, come passeggiate guidate attraverso il paesaggio culturale di Vegaøyan, l’esplorazione del Parco Nazionale di Vatnajökull e delle lagune glaciali islandesi, e la scoperta del cuore preistorico delle Orcadi a Skara Brae e al Ring of Brodgar.

“La stagione 2028 offre ai viaggiatori tre diverse modalità di esplorazione: dalle remote terre selvagge e dalla straordinaria fauna selvatica delle nostre Spedizioni Polari ai viaggi Discovery ricchi di attività e all’immersione culturale più profonda offerta dal nostro nuovissimo stile di viaggio - ha aggiunto Ewin -. In ogni itinerario, l’esperienza rimane inconfondibilmente AE Expeditions: navi di piccole dimensioni costruite appositamente, esplorazione guidata da esperti, più tempo libero a terra e un approccio responsabile alla scoperta dei luoghi più straordinari del mondo.”