Africa, Lapponia e Langhe: ecco le nuove Diamond Collection del Quality Group

Nuove mete in Africa e in Finlandia per la Diamond Collection targate Il Diamante e Italyscape del Quality Group. Una selezione di alloggi di lusso che coniuga l’eleganza con il rispetto per l’ambiente.

“Con il nuovo sito diamondcollectiontravel.it, presentato durante il TTG Travel Experience di Rimini – spiega Davide Bomben, responsabile sviluppo progetti speciali in Africa del brand Il Diamante – gli ospiti possono già immergersi nel fascino delle nostre strutture, situate in Namibia, Sudafrica e Botswana. E dal 21 dicembre, la Diamond Collection sarà presente anche in Europa con il Lights of Lapland Resort, già consultabile al sito lightsoflapland.fi : dieci chalet dalla forma cuboidale immersi nella foresta artica di Posio, in Lapponia finlandese”.

Ma le novità coinvolgono anche la Penisola: “Cè una sorpresa anche per l’Italia. Le nuove proposte all'interno della Diamond Collection che si è ampliata abbracciando anche l’Europa– spiega Marco Peci, direttore commerciale di Quality Group – ci hanno spinto a integrare anche le dimore Italyscape nel Roero: Casa Gallo, Casa San Grato e Casa Claro, eleganti residenze nelle colline piemontesi dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco”.