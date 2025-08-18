“Il vero lusso non è l’hotel 5 stelle, ma la libertà di dire sì a un’esperienza che ti cambia la vita; non si tratta di improvvisare, ma di scegliere con cura un’avventura che resta per sempre”. Esiste un rumore di fondo che sprona Millennials e Gen Z a investire nel viaggio della vita, come spiega il ceo di African Explorer Alessandro Simonetti. La traduzione moderna del tempus fugit si chiama YOLO – You only live once – e significa che, spesso, non si ha tempo per attendere il momento perfetto per godersi un desiderio.

Programmazione

La programmazione 2025/26 del tour operator si orienta su safari all’alba e al tramonto in Kenya e Tanzania, Botswana in lodge nel Kalahari, con volo in elicottero e brindisi su un’isola del delta dell’Okavango, overland tour di 12 giorni tra i gorilla dell’Uganda, esplorazione fotografica della Namibia in 15 giorni.

Le proposte di African Explorer vanno oltre il sentiment, verso un orientamento forte di mercato, confermato dai risultati di due ricerche: Harris Poll rivela che oltre il 75% dei Millennials preferirebbe impiegare denaro per un’esperienza, piuttosto che per acquistare un prodotto, e Mastercard afferma che il 43% della GenZ italiana vivrà almeno due esperienze da sogno entro fine 2025. E i viaggi sono in cima alla lista dei desideri.