E’ la Tunisia la new entry della programmazione 2025 di African Explorer, meta che va ad affiancare i Paesi dell’Africa Mediterranea proposti dal tour operator: “Si tratta di una regione su cui stiamo puntando molto e che ha ampi margini di crescita – spiega il titolare Alessandro Simonetti -. Siamo convinti che il nostro approccio explorer possa sposarsi bene anche con Egitto, Tunisia e Marocco”.

Intanto forte è l’attenzione anche sulle partenze in esclusiva per Natale e Capodanno verso Namibia, Sudafrica, Tanzania, Kenya, Marocco e Madagascar, con un’offerta eterogenea, che spazia dall’abbinamento safari e relax al mare, o dai deserti e alla natura selvaggia della savana: “Riscontriamo una crescente domanda di attività legate al turismo responsabile che tengano conto delle comunità locali, in virtù anche dell’aumento, tra i nostri clienti, di un pubblico di Millennials e Gen Z”, aggiunge Simonetti.

Ampliando la visione sul mondo, un focus particolare dell’operatore va sul marchio World Explorer, con novità relative a destinazioni del continente asiatico, che nell’ultimo anno ha visto crescere in maniera consistente la domanda per il Giappone diventando una delle destinazioni top dalla clientela del t.o.