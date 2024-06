Agenzie di viaggi e crociere:gli italiani prenotano prima

Prima dell’avvento della pandemia, l’early booking ha contraddistinto il mercato delle crociere. Ora sembra che qualcosa stia cambiando. Nel Regno Unito, secondo quanto riporta ttgmedia.com, i consumatori sembrano virare verso le prenotazioni sotto data, preferendo i programmi per l’anno in corso agli itinerari fissati per il 2025 e il 2026. E in Italia cosa sta accadendo?

“La tendenza è di un aumento dell’early booking”, racconta Alberto Bolognesi di Home and Away di Pavia. “Dipende anche dalla tipologia di crociera, quelle di lusso sono quasi giocoforza da prenotare anticipatamente per il ristretto numero di posti”.

Massimo Ferrara, della Freelander Viaggi di Napoli, segnalando un’inversione di tendenza nelle prenotazioni per il 2025 e il 2026, svela, invece, uno scenario simile a quello registrato in Uk. “Il termometro dell’andamento è sempre quello delle crociere in quanto hanno la certezza di avere quotazioni reali a lungo termine - spiega -. Si sta vivendo un momento di incertezze e il mercato inglese ne è la prova”. Da qui, un rilancio del sotto data di cui le compagnie di crociera stanno prendendo atto.

La disponibilità del prodotto

Ma c’è spazio per il last minute? “Forse sulle navi da 6mila passeggeri - dice Bolognesi -. Eppure, anche qui stiamo accumulando un numero sempre maggiore di prenotazioni anticipate”. Lo conferma pure Elena Soggia, della Just Holiday di Roma, la cui clientela ama trovare l’occasione last minute. “Però, chi ha compreso che le tariffe sono dinamiche”, precisa, “ha imparato a muoversi in anticipo, tanto che ho già diverse prenotazioni per il 2025”.

L’early booking, come ribadiscono gli adv, ha dei vantaggi: in primis garantirsi la tipologia di cabina preferita, ma anche, come puntualizza Lara Antonioli di Vivere e Viaggiare Villanuova sul Clisi (Bs), accedere con priorità alle escursioni, ai ristoranti di specialità e a comfort extra. “Ho clienti che fanno persino tre crociere all’anno e la metà prenota in autunno per la primavera-estate - conclude Cinzia Tardioli di Dionisi Tour di Albano Laziale (Rm) -. Da me sono già partite le richieste per il 2026, ma le conferme arriveranno non prima di ottobre”.