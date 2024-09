Air France, rebranding per la premium economy: diventa ‘Premium’

Un rebranding semplice ma dalle implicazioni molto importante. Porta la firma di Air France la decisione di trasformare il prodotto Premium Economy in “Premium”, abbandonando l’associazione con la classe economica per un’offerta più esclusiva. Il vettore è in procinto di rinnovare le sue cabine premium economy e la maggior parte della sua flotta sarà dotata di nuovi sedili reclinabili più larghi entro la fine del 2025.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, l’intervento arriva a 15 anni dall’introduzione della nuova classe sugli aerei del vettore transalpino e comporterà appunto un upgrade del servizio disponibile, a partire dall’offerta enogastronomica.

Il posto Premium ampliato sarà disponibile su aeromobili Boeing 777 e Airbus A350 selezionati e troverà posto su circa l'80% della flotta di Air France entro la fine del 2025. Offrirà 94-97 cm di spazio per le gambe e un poggiapiedi regolabile, a seconda del tipo di aeromobile.