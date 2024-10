A&K Travel Group accende i riflettori sul mercato africano con un nuovo prodotto lusso. Per il 2025, l'azienda ha infatti annunciato la ristrutturazione di due proprietà safari rispettivamente in Uganda e Botswana.

Nello specifico il Gorilla Forest Camp in Uganda verrà rinominato come Gorilla Forest Lodge e verrà modellato per consentire agli ospiti di vivere da vicino l'esperienza con i gorilla che abitano la Bwindi Impenetrable Forest. Ciascuna delle 10 suite sarà ampliata e ridisegnata in toto, con uno stile che porterà a una sorta di fusione con la natura circostante.



Il Baines' Lodge in Botswana, invece, sorge sul delta dell'Okavango, patrimonio Unesco, e come riporta travelweekly.com , costituisce la destinazione perfetta per chi cerca un'autentica safari experience. Ognuna delle 6 suite includerà ampie terrazze private, vasche da bagno esterne e comodi lettini per sdraiarsi al sole.



Infine, grazie ai safari organizzati a bordo di veicoli 4x4 sarà possibile esplorare l'area del Delta con la sua ricca fauna selvatica, e quando il livello dell’acqua lo consentirà, vi sarà modo di navigare su un tradizionale mokoro.