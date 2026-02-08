Alaskan Dream Cruises chiude i battenti

Alaskan Dream Cruises ha cessato le operazioni il 4 febbraio.

La compagnia, di proprietà di nativi americani, sta provvedendo ai rimborsi per i passeggeri con prenotazione.

Alaskan, come ricorda travelweekly.com, gestiva quattro navi di dimensioni ridotte (da 40 a 80 passeggeri) ed era stata fondata nel 2011 con l’obiettivo di fornire un’esperienza di navigazione con un’atmosfera informale in stile spedizione.

“Dopo un’attenta valutazione dei nostri obiettivi a lungo termine, abbiamo stabilito che la conclusione delle operazioni di crociera ci consente di concentrare responsabilmente le nostre risorse dove avranno il maggiore impatto” ha affermato il titolare Jamey Cagle. I proprietari della compagnia hanno infatti anche un’azienda di costruzione di barche e una compagnia di tour di crociere giornaliere, Allen Marine Tours.