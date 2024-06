Alidays a New York in attesa di Fifa World Cup 2026

Alidays spinge sul Nord America con particolare attenzione a New York in vista dei Mondiali di calcio del 2026.

La prossima Fifa World Cup verrà giocata fra Stati Uniti, Canada e Messico, ma il match finale sarà nella città di New York.

L’offerta di Alidays si sta strutturando al meglio per prepararsi al più grande evento di calcio del mondo, affiancando l’opportunità di visitare le grandi mostre d’arte o di assistere ai long running show di Broadway e ai concerti leggendari in Central Park.

Da non perdere anche le tradizionali parate come quella di Macy’s il giorno del Thanksgiving e la sempre più attesa Pride March che a fine giugno ogni anno chiude il Pride Month della comunità LGBTQIA+.

In particolare, Alidays segue propone un tour di 4 notti /5 giorni per far conoscere i luoghi iconici della metropoli.

Il pacchetto, con partenze giornaliere tutto l’anno, include alloggio in hotel 4 stelle, prima colazione, trasferimenti da/per l’aeroporto, visita della città in bus con guida, ingresso alla terrazza osservatorio The Edge, una cena in un ristorante di Manhattan e soprattutto l’assistenza Alidays h24 7/7, una delle caratteristiche peculiari del t.o.