Allianz Partners e Alidays Travel Experience hanno siglato una partnership in virtù della quale i viaggiatori che scelgono Alidays avranno a disposizione soluzioni assicurative di viaggio con coperture multirischio studiate appositamente per rispondere alle diverse esigenze e modulate per offrire diversi livelli di copertura.

Tutte le soluzioni includono assistenza in viaggio, spese mediche, copertura bagaglio e ritardata consegna, ritardato arrivo a destinazione, rientro a casa, proseguimento del viaggio e prolungamento del soggiorno.

Le soluzioni più avanzate includono invece ulteriori coperture, come annullamento e interruzione del viaggio, mentre il pacchetto più completo integra la possibilità di accedere e utilizzare i servizi di allyz, piattaforma digitale in continua evoluzione sviluppata da Allianz Partners.

Chi lo desidera, può inoltre aggiungere alla propria polizza un’ulteriore integrazione che innalza i massimali dedicati alle spese mediche.

“Allianz è interprete di tutti quei valori che sono fondamentali del disegnare e proporre un viaggio che metta al centro di ogni azione il nostro cliente-viaggiatore. La scelta dei partner è determinata sempre dalla possibilità di condivisione della nostra filosofia, orientata alla persona ed al suo benessere” sottolinea Davide Catania, ceo di Alidays.

“Siamo lieti di tornare a collaborare con Alidays, un partner con cui abbiamo condiviso in passato un lungo percorso insieme e che rappresenta una vera eccellenza nella creazione di esperienze di viaggio uniche e personalizzate. Allora come oggi ci uniscono valori come la competenza, l’attenzione, la cura per il cliente, la cui centralità ci spinge a creare e offrire soluzioni che uniscono innovazione digitale e il nostro human touch, per garantire la serenità di chi viaggia”, aggiunge Marco Gioieni, amministratore delegato di Allianz Partners Italia.