Alidays, l’operatore al lavoro per garantire assistenza a tutti i clienti in viaggio

In una nota stampa, Alidays fa sapere di avere circa 50 clienti in viaggio. Con i cieli chiusi in Medioriente e la situazione in continua evoluzione, il t.o. fa sapere che “la direzione e tutto il team del tour operator Alidays sta lavorando per garantire un’assistenza costante”.

L’operatore aggiunge nella nota: “Siamo operativi e stiamo lavorando con la massima dedizione per garantire assistenza costante a tutti i clienti in viaggio: siamo a vostra completa disposizione per ogni necessità di supporto. Potete contattarci direttamente al numero 02 87238400”.