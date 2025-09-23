Alidays lancia il nuovo catalogo On Tour 2026

Esperienza autentica, esclusiva e trasformativa. E’ questo il leit motiv nelle proposte di viaggi di gruppo contenute nel nuovo catalogo digitale Alidays On Tour 2026, che si pone l’obiettivo, tra gli altri, di valorizzare la consulenza delle agenzie di viaggi supportandole nella presentazione del prodotto ai clienti.

“Ogni pagina riflette l’essenza di Alidays – commenta il ceo Davide Catania -: la centralità della Persona, la cura dei dettagli e l’impegno a trasformare il viaggio di gruppo in un’esperienza autentica e memorabile. Il nostro obiettivo è offrire al trade un supporto concreto e di valore, capace di ispirare e rafforzare la relazione con i viaggiatori”.

Numerose le destinazioni che fanno parte dell’offerta del tour operator, come Namibia, Cina, Indocina, Indonesia, Stati Uniti, Giappone, India, Thailandia, Sri Lanka, Argentina, Uzbekistan. Tutti progettati con il consueto approccio tailor made tipico di Alidays.