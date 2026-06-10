Il lusso targato Alidays sbarca in Marocco. A pochi mesi di distanza dall’apertura dell’Egitto, l’operatore apre una nuova offerta a marchio glanCe sulla destinazione, proponendo un prodotto tailor made e iperpersonalizzato, perfettamente in linea con la filosofia dell’azienda.

“Alidays ha deciso di proporre questa destinazione, perché di questo Marocco di cui si pensa di aver detto e visto tutto in realtà c’è ancora tantissimo da scoprire - ha spiegato durante la conferenza di lancio Sonia Codorno, destination manager del Marocco di Alidays -. Il Governo marocchino in questi ultimi anni si è adoperato molto per sviluppare il territorio. Ha visto le potenzialità di questo Paese e man mano sta facendo degli interventi e delle opere di restauro sia nelle città che sul territorio stesso”.

L’offerta

Il Marocco targato GlanCe è di taglio medio-alto. “Proponiamo un prodotto sartoriale - ha precisato Codorno -, ma ovviamente non si può proporre il Marocco senza un prodotto classico”. Anche il prodotto classico, tuttavia, è cucito attorno alle esigenze e alle passioni del cliente, perché “ci vediamo come degli stilisti, che disegnano e confezionano il viaggio sulla base dei clienti”.

Tra le soluzioni ‘fly & drive’, itinerari guidati e city break, nonché formule inedite pensate per gli amanti del trekking, della buona cucina o del surf.

La proposta ricettiva non scende sotto le 4/5 stelle e include hotel e resort di lusso, riad, maison de charme e campi tendati nel deserto.

Grande attenzione è prestata, inoltre, all’assistenza del viaggiatore, con servizi di concierge, shopper personale per guidare i viaggiatori nei souk, escursioni personalizzate - come le visite nei vigneti del Paese -, trasferimenti con elicottero o jet privato e servizi di prenotazione dei ristoranti.

Commentando la novità, il ceo di Alidays, Davide Catania, spiega che non si tratta di una mossa per rispondere alle contingenze internazionali: “È una destinazione che abbiamo in testa da tanto tempo - ha affermato -. Alidays non approccia mai una destinazione se non ha il prodotto giusto. Avremmo voluto farlo prima, ma non avevamo modo”.

Solo una volta testata accuratamente tutta l’offerta il t.o. ha deciso di fare il grande salto. E il manager rivela che “non ci siamo dati obiettivi numerici, poiché crediamo che il prodotto debba attecchire, siamo ancora in una fase di sedimentazione”.