Alma Cruceros, attività bloccata dopo sole due settimane

Alma Cruceros perde la sua unica nave dopo sole due settimane di attività. La nuova compagnia di crociere di lusso, fondata dall’albergatore Elisardo Sánchez, ha visto la sua nave da 93 cabine e 186 passeggeri, Ocean Victory, sequestrata all’inizio di maggio, come aveva riportato Cinco Días

Dopo il debutto lo scorso 18 aprile, quando effettuò il suo primo viaggio dal porto di Las Palmas de Gran Canaria a Malaga, il 9 maggio la compagnia, secondo quanto riporta Preferente, avrebbe informato le agenzie di viaggi che avrebbe annullato la partenza prevista per l’11 dello stesso mese.

La nave è rimasta bloccata nel porto di Malaga fino al 20 maggio, quando le autorità l’hanno sequestrata per debiti nei confronti di Lantimar Group. E il tribunale avrebbe imposto alla compagnia una cauzione per il recupero della nave. In assenza di cauzione, si è deciso di far salpare la nave per Gibilterra, dove la nave verrà probabilmente messa all’asta per saldare i debiti.

Il presidente di Alma Cruceros, Elisardo Sánchez Burgos, ha dichiarato a Cinco Días: “Stiamo lavorando a una soluzione. Vi aggiorneremo presto”.