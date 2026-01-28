Alpitour World “mette le agenzie di viaggi al centro”. Mentre scalda i motori per la stagione estiva 2026, il Gruppo rafforza il dialogo con la distribuzione, annunciando una nuova edizione del roadshow ‘Condividere’, pensato per illustrare le principali novità di prodotto della prossima summer.

“L’obiettivo - afferma in una nota Alessandro Seghi, direttore commerciale Alpitour S.p.a - è quello di arrivare sempre più vicini alle agenzie. Come sempre puntiamo ad illustrare le grandissime novità che riguardano il prodotto, le programmazioni, gli sviluppi digital, i piani loyalty e le azioni di comunicazione lanciate su scala nazionale. Allo stesso tempo, continuiamo a promuovere un impegno concreto verso la comunità perché crediamo che il valore del nostro settore passi anche attraverso iniziative capaci di generare un impatto positivo sul territorio”.

Gli appuntamenti

Pensato per creare un confronto diretto con gli agenti, il tour prenderà il via il 5 febbraio e si svilupperà in 45 appuntamenti distribuiti in tutta Italia, con la partecipazione attesa di circa 2.100 professionisti del settore. “Nel corso di questi anni abbiamo progressivamente incrementato il numero di tappe dei nostri roadshow decentrandoli rispetto ai grandi centri abitati”, rimarca Seghi.

Durante gli appuntamenti, che termineranno il 20 febbraio, verranno presentate le novità di prodotto dei singoli brand del Gruppo e approfondite le principali campagne commerciali messe a punto per supportare l’attività delle singole agenzie.

Non mancheranno aggiornamenti sui nuovi collegamenti aerei, sugli investimenti tecnologici e sulle opportunità di incentivazione disponibili.

Ogni tappa sarà ospitata da organizzazioni impegnate in progetti sociali e ambientali, per accendere i riflettori su temi di forte impatto per il settore turistico e, allo stesso tempo, dare visibilità alle realtà che operano a livello locale con iniziative concrete.