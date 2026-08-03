Proseguono sotto traccia le trattative tra Alpitour e il Gruppo Barcelò per l’affaire Ávoris. Secondo indiscrezioni riportate da Preferente, le prossime potrebbero essere settimane decisive per l’ingresso del Gruppo italiano nel capitale dell’operatore iberico.

Stando a quanto riferito da fonti interne ad Ávoris alla testata spagnola, infatti, le trattative sarebbero ormai alle battute finali e l’intesa potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Una quota di maggioranza

L’accordo potrebbe prevedere da subito l’acquisizione di una quota di maggioranza da parte del Gruppo Alpitour.

Resterebbe fuori dal perimetro dell’operazione, invece, la compagnia aerea lberojet, che attualmente opera voli charter per Ávoris. Su questo punto, tuttavia, mancano ancora conferme.