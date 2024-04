Alpitour World si evolve, mettendo l’innovazione al centro del piano di sviluppo. A sottolinearlo Francesco Ciuccarelli, chief information & technology officer del gruppo, che parla di una “azienda tecnologica che lavora nel turismo, più che un’azienda del turismo che sviluppa tecnologie”.

Il cambio di prospettiva, spiega askanews, si traduce oggi in progetti come AlpiGPT, che sfrutta l’Intelligenza artificiale generativa per rispondere alle domande dei clienti, oppure in collaborazioni con grandi aziende di robotica. Ma l’attenzione alla tecnologia applicata al turismo viene da lontano. “Alpitour - ha aggiunto il CIO - è sempre stata un’azienda attiva, direi un pioniere, dell’adozione della tecnologia nel settore, fin dagli anni ‘60, quando ha introdotto il primo grande calcolatore nel turismo in Italia, fino allo sviluppo delle prime applicazioni per le prenotazioni dei viaggi in agenzia”.

Un percorso che è continuato con la prima tech company ante litteram: Alpitour Informatica. “Poi - continua Ciuccarelli - è arrivata la rivoluzione del web, quindi il primo e-commerce, fino a oggi, con lo sviluppo di nuove tecnologie dell’intelligenza artificiale”. L’obiettivo ora è di lanciare una vera e propria trasformazione strategica del gruppo “che - conclude il cio - faccia leva su queste nuove tecnologie di intelligenza artificiale generativa”.