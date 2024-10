AmaWaterways ha posticipato al 2025 il varo della sua nuova nave AmaMagdalena, con base in Colombia, attribuendo il ritardo alle ‘sfide’ che il mercato comporta volendo fare da apripista.

Come riporta TTG Media, la compagnia fluviale aveva pianificato di varare la prima delle due navi sul fiume Magdalena nel novembre 2024. Tuttavia, Rudi Schreiner, co-fondatore e presidente di AmaWaterways, ha spiegato: “Questa è la prima volta che una grande compagnia di crociere fluviali offre un viaggio di questo tipo sul fiume Magdalena. Abbiamo incontrato sfide connaturate al fatto di essere pionieri sulla destinazione. Aprire una crociera su un nuovo fiume non è facile, ma è proprio questo tipo di passi che ci consente di offrire ai nostri ospiti nuove esperienze”.

La nave verrà varata il 15 marzo 2025 e agli ospiti interessati verranno offerte soluzioni alternative, tra cui la possibilità di prenotare un’altra destinazione o di posticipare il viaggio a una fase successiva del 2025.

La compagnia ha affermato che sta “collaborando strettamente” con le autorità locali per sviluppare le infrastrutture lungo il fiume.

Gli ospiti potranno esplorare aree ricche di biodiversità, “scoprire parti della Colombia raramente visitate dai viaggiatori”, a bordo di nove navi da escursione progettate su misura.

In programma anche degustazioni di frutta tropicale, di cioccolato artigianale e di rum, nonché di caffè colombiano.

Sulla nave sarà disponibile anche un ristorante da 16 posti, con uno chef colombiano che “guiderà gli ospiti in un viaggio attraverso i sapori del Paese”, ha affermato la compagnia.

Le escursioni a terra sono state progettate per consentire agli ospiti di interagire con le comunità indigene ed esplorare “meraviglie naturali nascoste”.

Kristin Karst, co-fondatrice e vicepresidente esecutivo di AmaWaterways, ha aggiunto: “Fino ad ora, esplorare la regione del fiume Magdalena in tutta comodità era complicato, se non impossibile. Le nostre crociere stanno cambiando tutto questo, offrendo l’esperienza per cui AmaWaterways è nota e, al contempo, garantendo un accesso esclusivo a destinazioni culturalmente significative e spesso inaccessibili”.

Il varo di AmaMelodia, la seconda nave della compagnia sul fiume Magdalena, è previsto per giugno 2025.