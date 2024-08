Ambassador Cruise Line annulla lo scalo ad Amsterdam per paura delle proteste

Le proteste contro le crociere ad Amsterdam hanno portato Ambassador Cruise Line a cancellare lo scalo nella città.

Come riporta travelmole.com, la nave ha attraccato al canale di accesso del Mare del Nord a Ijmuiden, il che ha comportato un’ora in più di tempo per i turisti per arrivare ad Amsterdam.

Nei giorni scorsi i manifestanti di Extiction Rebellion avevano bloccato le navi in ingresso nel porto, con non pochi problemi per gli operatori.

I trasferimenti nella città dei passeggeri della nave di Ambassador sono stati comunque organizzati dalla compagnia.