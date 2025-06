American Patriot, al via la crociera inaugurale

E’ prevista per domani la partenza inaugurale dell’American Patriot, la prima nave della nuova classe Patriot di American Cruise Lines.

Come riporta TravelWeekly, l’imbarcazione da 130 passeggeri effettuerà itinerari di 15 giorni nel New England con partenza e ritorno da Boston.

Altre tre navi della classe Patriot – American Pioneer, American Maverick e American Ranger – dovrebbero debuttare nei prossimi 16 mesi. American Pioneer arriverà quest’anno, mentre Maverick e Ranger, entrambe navi da 125 passeggeri, dovrebbero essere consegnate nel 2026.

La compagnia di crociere propone per l’estate nove itinerari nel New England con partenza da Boston e scali a New York, Portland, Maine e Providence, Rhode Island. La durata varia dagli otto ai quindici giorni.