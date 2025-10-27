Amo il Mondo, esperienze e passioni al centro dei cataloghi ‘Viaggi di Nozze’ e ‘Collection’

Sono pensati per rispondere alle esigenze del viaggiatore contemporaneo i nuovi cataloghi di Amo il Mondo. Le proposte di ‘Viaggi di nozze’ e ‘Collection’, in arrivo nelle agenzie di viaggi, sono costruite seguendo la crescente richiesta del pubblico per esperienze personalizzate e itinerari legati alle passioni.

La programmazione ‘Viaggi di nozze’ include 10 proposte esclusive suddivise in cinque capitoli tematici che interpretano le diverse anime del viaggio: Explore, Relax, Enjoy, Breathe e Dream.

Le soluzioni spaziano dall’esplorazione dei luoghi più selvaggi e affascinanti dell’Oman e dell’Australia alle fughe rigeneranti sulle spiagge di Indonesia e Polinesia, fino alle esperienze urbane tra cultura, gastronomia e vita notturna in Giappone e Stati Uniti. Per chi ama rallentare e riconnettersi con la natura, ci sono poi Namibia e Canada, mentre per gli amanti della storia e della cultura destinazioni dal fascino senza tempo come India e Perù.

Ogni proposta include plus dedicati agli sposi, studiati per arricchire l’esperienza con dettagli personalizzati e momenti speciali.

Sette, invece, le destinazioni su cui si concentra la programmazione ‘Collection’. Si tratta di Stati Uniti, Ecuador, Tanzania, Giordania, Thailandia, Giappone e Nuova Zelanda. Mete selezionate dall’operatore per la loro capacità di offrire esperienze complete e diversificate.

Per ciascuna meta, la pubblicazione presenta i principali highlights, l’esperienza più significativa e i tour più amati, per aiutare le agenzie a costruire proposte su misura.