Amo il Mondo lancia Collection e Viaggi di nozze

Si chiamano Collection e Viaggi di nozze le due nuove brochure di Amo il Mondo, due strumenti pensati per raccontare alcune delle proposte del tour operator e offrire nuove idee di viaggio, lasciando spazio alla personalizzazione che caratterizza la programmazione.

Collection riunisce una selezione di tour appartenenti alle tre linee di prodotto Iconic, Immersive e Luxury, attraverso itinerari scelti per rappresentarne caratteristiche e identità.

Iconic propone i grandi classici e i luoghi simbolo; Immersive porta alla scoperta di cultura, tradizioni ed esperienze legate al territorio; Luxury interpreta il viaggio attraverso strutture selezionate, comfort, servizi ed esperienze esclusive.

Per ogni proposta, la brochure mette in evidenza highlight, tappe ed esperienze, valorizzando gli elementi che ne definiscono lo stile e la linea di appartenenza.

La brochure Viaggi di nozze è invece dedicata agli sposi e presenta itinerari che combinano tour e soggiorni mare, alternando scoperta e relax. Ogni proposta raccoglie plus, esperienze incluse e momenti speciali, pensati per offrire alle coppie e alle agenzie di viaggi idee concrete da personalizzare.

“Collection nasce come una selezione di itinerari distintivi, scelti per rappresentare le diverse anime della nostra programmazione. Una proposta pensata per raccontare la varietà dei nostri viaggi e offrire spunti da cui partire per costruire itinerari personalizzati - commenta Luigi Giussani, general manager di Amo il Mondo -. La stessa filosofia guida la brochure Viaggi di Nozze, dove le proposte diventano il punto di partenza per creare il viaggio intorno ai desideri e alle esigenze di ogni coppia”.