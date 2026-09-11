L’espansione di Club Med procede inarrestabile verso il traguardo dei 100 resort premium entro il 2035. Un obiettivo ambizioso, che il Gruppo che fa capo a Fosun vuole raggiungere investendo anche sull’Italia.

Il Med sta infatti continuando a valutare nuove opportunità lungo la Penisola, guardando con particolare attenzione alle destinazioni alpine e alle principali mete balneari.

“L’Italia è un mercato prioritario per Club Med con un potenziale enorme sia per la clientela domestica sia per quella internazionale”, conferma Rabeea Ansari, managing director Southern Europe, Middle East, Northern Africa di Club Med, precisando che “il progetto di San Sicario conferma la nostra fiducia nella capacità delle Alpi italiane di attrarre viaggiatori durante tutto l’anno e rappresenta un passo importante verso il nostro obiettivo di raddoppiare le dimensioni del Gruppo entro il 2035”.

La struttura - per la quale sono stati investiti 135 milioni di euro - aprirà nel dicembre del 2028, offrendo oltre 400 camere e più di 1.000 posti letto.

I piani nel mondo

Oltre i confini nazionali, il Gruppo sta pianificando nuove aperture e il restyling delle strutture esistenti. Nel solco di questa strategia, a luglio è stato inaugurato Club Med South Africa Beach & Safari, che unisce esperienza balneare e safari; e a novembre aprirà Club Med Borneo, nuova destinazione tra foresta pluviale e mare tropicale nel Sud Est Asiatico.

Il Gruppo ha inoltre annunciato il ritorno negli Stati Uniti con il futuro Club Med St. Croix, tappa strategica per la crescita in Nord America.