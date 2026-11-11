Arabian Adventures: nuove iniziative per i t.o.

Arabian Adventures, la Dmc di casa Emirates Group, ha annunciato una serie di nuove iniziative pensate per aiutare i partner commerciali a sviluppare ulteriormente il business negli Emirati Arabi Uniti in vista della stagione invernale 2026/27.

Dal lato della proposta alberghiera, Arabian Adventures ha potenziato il proprio programma Price Match Guarantee, consentendo ai partner commerciali presenti nella sua rete globale di accedere alle migliori tariffe disponibili per gli hotel negli Emirati Arabi Uniti grazie all’allineamento a eventuali tariffe inferiori idonee presenti sul mercato. Disponibile sia per modelli tariffari statici che dinamici, l’iniziativa offre ai tour operator maggiore sicurezza nella fase di quotazione e prenotazione. La Dmc ha inoltre accelerato significativamente il proprio time-to-market grazie all’introduzione di processi supportati dall’intelligenza artificiale, che consentono di caricare e rendere operativi i contratti in meno di sei ore dalla loro ricezione. Questo permette ai partner commerciali di accedere più rapidamente all’inventario disponibile, aiutandoli a rispondere tempestivamente alla domanda di mercato e alle opportunità commerciali.

Arabian Adventures inoltre continua ad ampliare la propria gamma di escursioni e attrazioni in tutto il Paese, offrendo ai tour operator maggiori opportunità per personalizzare gli itinerari, differenziare la propria proposta e creare ulteriore valore per i clienti.

Tra le ultime novità figura il nuovo Dubai Creek Walking Tour, sviluppato in risposta al crescente interesse per il patrimonio storico e la scoperta culturale. Il tour guidato conduce i visitatori attraverso i quartieri storici, i souk tradizionali e le comunità sul lungomare che hanno avuto un ruolo centrale nella trasformazione di Dubai in una città globale. La Dmc sta inoltre portando avanti la fase successiva dello sviluppo di The Fort - Lisaili, la sua destinazione nel deserto, dopo l’annuncio di un programma di investimenti del valore di circa 2 milioni di euro. Le nuove aggiunte previste comprendono nuovi concept gastronomici, attrazioni per famiglie, strutture di ospitalità premium, spazi per eventi e la prima zipline nel deserto degli Emirati Arabi Uniti costruita sulla sommità delle dune.

“I nostri clienti hanno bisogno di molto più che tariffe competitive – dice Sébastien Garcia, vice president, destination management (UAE & Gulf Region), dnata Travel Group -. Hanno bisogno di un partner affidabile, di prodotti capaci di ispirare i viaggiatori e di un’esperienza fluida che copra l’intero percorso, dalla contrattualizzazione fino all’erogazione dei servizi sul territorio. È esattamente ciò che stiamo continuando a costruire in Arabian Adventures”.